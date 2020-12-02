10:00
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

У здания Конституционной палаты проходит одиночный пикет

Фото 24.kg. Активист Ондоруш Токтонасыров

У здания Конституционной палаты проходит одиночный пикет активиста Ондоруша Токтонасырова.

Он требует отменить референдум по принятию проекта новой редакции Основного закона.

Сегодня, отметим, КП рассматривает заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова.

Предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». 

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175154/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК рассказали, когда будут назначены повторные выборы в Жогорку Кенеш
В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации
Число членов Совета по отбору судей предлагают увеличить до 45 человек
Азимбек Бекназаров о статусе Народного курултая в новой редакции Конституции
Юристы упрекают активистов и политиков в уклонении от обсуждения Конституции
Глава Верховного суда: Совет по отбору судей как институт себя не оправдал
Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты остаются безнаказанными
Члены КС спорят, кто будет назначать судей, чтобы они стали независимыми
Член КС: По новой Конституции мы даем небывалую власть президенту
Вместо Народного курултая предлагается ввести Улуу жыйын (Великое собрание)
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
ГКНБ: К&nbsp;коррупции Райымбека Матраимова причастны и&nbsp;другие сотрудники таможни ГКНБ: К коррупции Райымбека Матраимова причастны и другие сотрудники таможни
Бизнес
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
2 декабря, среда
10:00
Вторая волна COVID-19. Почему в Кыргызстане стали выявлять меньше зараженных Вторая волна COVID-19. Почему в Кыргызстане стали выявл...
09:59
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
09:51
У здания Конституционной палаты проходит одиночный пикет
09:48
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще два человека
09:47
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 478 человек