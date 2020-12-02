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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Конституционная реформа

Решение Конституционной палаты прокомментировал «Белый дом»

Конституционная палата сегодня не удовлетворила заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов прокомментировал 24.kg это решение Конституционной палаты о законности переноса парламентских выборов и проведения референдума.

«Согласно законодательству, какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционной палаты не допускается и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Как вы знаете, акты Конституционной палаты являются окончательными и обжалованию не подлежат. Решения Конституционной палаты обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными лицами и не подлежат комментированию с их стороны. Определением судьи Конституционной палаты Эмиля Осконбаева от 2 ноября 2020 года аппарат главы государства был признан иным лицом. Поэтому на заседании сотрудник аппарата на основании доверенности представлял его (аппарата) интересы», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175302/
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