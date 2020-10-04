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Общество

На выборах Жогорку Кенеша на 12.00 проголосовали 624 тысячи 598 человек

По данным на 12.00, на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовали 624 тысячи 598 человек, или 17,73 процента избирателей. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, больше всего избирателей пришли на участки в Джалал-Абадской (125 тысяч 225 человек), Ошской (120 тысяч 423) и Чуйской (99 тысяч 13) областях. В процентном соотношении по числу проголосовавших лидируют Джалал-Абадская (19,45 процента), Таласская (18,88 процента) и Нарынская (18,31 процента) области.

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00, и уже к 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167386/
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