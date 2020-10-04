Предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша будут к 22.00

Голосование закончится в 20.00, и к 22.00 представят предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в 8.00 начался процесс голосования. По Кыргызстану открыли 2 тысячи 475 избирательных участков, из которых 45 за рубежом.

В Кыргызстане зарегистрировали 3 миллиона 523 тысячи 554 избирателя, еще 32 тысячи 602 избирателя — за рубежом.

«Среди избирателей 47 процентов составляют мужчины, 52 процента — женщины, молодые избиратели до 30 лет — 29 процентов. В выборах задействованы 30 тысяч 833 члена избирательных комиссий и 650 членов региональных комиссий», — рассказала Нуржан Шайлдабекова.