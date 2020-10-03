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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Той, а не массовое голосование вне помещения: что произошло в Оше

Сегодня проходит голосование вне помещения. Для участия в нем подали заявки 29 тысяч 75 избирателей.

В ЦИК поступила жалоба от жителей города Оша. На предоставленном видео, как утверждает автор, члены УИК собрали всех «инвалидов» в одном доме, там проводят голосование. К тому же урны не считывали биометрические данные.

Голосование проходило на улице Алебастрова от УИК № 5901, рядом с театром имени Бабура в Оше. Отметим, что материал на своей странице в Facebook выставила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Однако в УВД южной столицы 24.kg пояснили, что факт массового подвоза и подкупа избирателей во время голосования на дому в ходе оперативной проверки не подтвердился. «На месте выяснилось, что выездная комиссия действительно приехала по этому адресу согласно оставленной заявке. Там проживает человек с инвалидностью, он хозяин дома. Человек проголосовал, члены комиссии уехали. А люди, которые приходили к нему после голосования, — это соседи. Они пришли на праздничное мероприятие, которое проходило в этом же частном доме, где проживает этот представитель ЛОВЗ. Так что никакого массового голосования, подкупа не было», — подчеркнули в УВД.

Напомним, завтра в Кыргызстане пройдут выборы в Жогорку Кенеш. В них принимают участие 16 партий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167340/
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