Несмотря на запрет, чиновники проводят роскошные тои, возмущен депутат

Президент издал Указ о запрете проведения роскошных торжеств, однако чиновники продолжают организовывать праздники за несколько миллионов сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку заявил депутат Дастан Бекешев.

Комитет во втором чтении рассматривал поправки в закон о противодействии коррупции. Предложение нардепа включить определение «коррупционное поведение» в документ коллеги не поддержали. Главный надзорный орган — тоже. Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева пояснила, что такое понятие уже содержится в статьях 16, 17 и 19 законопроекта.

По словам Дастана Бекешева, чиновники водят дорогие автомобили, носят часы премиум-класса, проводят грандиозные торжества. Люди это все видят и думают, что у госслужащих огромный доход, хотя по декларации и не скажешь. Он пояснил, что запрещать чиновникам носить дорогие часы нельзя, но они обязаны указывать реальные источники дохода в своих декларациях.

«Возникает этический вопрос. Например, один чиновник может бросить тень на всю государственную структуру. Президент издал Указ о запрете роскошных торжеств, но мы видим, что чиновники проводят дорогостоящие праздники. На какие средства? В декларации суммы часто не соответствуют реальности. Один такой банкет может стоить 2-3 миллиона сомов», — прокомментировал парламентарий.

В итоге комитет одобрил поправки в закон о противодействии коррупции во втором и третьем чтениях.

Напомним, в феврале 2022 года в Кыргызстане подписан Указ президента о мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов, а также вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.
