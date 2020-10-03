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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Милиция устанавливает, какая партия раздавала деньги для подкупа в Кара-Суу

Милиция устанавливает, какая партия раздавала крупную сумму денег жителям Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Отметим, ранее сообщалось, что 1 октября в милицию поступил звонок о том, что примерно в 18.00 агитаторы неизвестной партии раздавали деньги жителям района.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. На месте выяснилось, что ранее, 25 сентября якобы на эти цели агитатор одной из партий передал 56-летнему жителю Кара-Суйского района пять конвертов, в которых было 313 тысяч сомов. Досудебное производство возбуждено по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР», — отметили в УВД.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по установлению партии, которой принадлежат деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167314/
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