Выборы-2020. На избирательных участках задействуют 11,5 тысячи милиционеров

Обеспечивать общественный порядок на избирательных участках Кыргызстана будут свыше 11 тысяч 500 сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, со 2 по 6 октября все сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы. Все УИКи охраняются круглосуточно, для этого составлены дежурства и графики работы милиционеров.

Отмечается, что представителей МВД обеспечили всеми средствами индивидуальной защиты: антисептиками, масками и перчатками. Ежедневно они проходят инструктаж по соблюдению санитарных норм.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.