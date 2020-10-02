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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны

В Караколе ввели ряд ограничений для предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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В Караколе кафе проводили массовые мероприятия. Начато досудебное производство

По ее данным, оперативный штаб вчера принял решение закрыть крупные кафе и рестораны, где проводят массовые торжества (тои и свадьбы).

«Некоторые точки общепита не реагируют на предупреждения и штрафы. По многим фактам идут досудебные производства. Местным властям поручили проводить усиленные разъяснения с рестораторами и владельцами кафе», — рассказали в муниципалитете.

Помимо этого, оперативный штаб принял решение по пятницам приостановить деятельность микрокредитных компаний, филиалов банков и сберкасс, которые расположены в районе рынков «Ак тилек» и «Ак тилек плюс». В конце недели там будут проводить дезинфекцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167149/
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