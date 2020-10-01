Музей Теодора Герцена в Таласе планируют передать на баланс Минкультуры

Музей Теодора Герцена в Таласе планируют передать на баланс Министерства культуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что министерство совместно с Ак-Дюбинским айыльным кенешем Бакай-Атинского района Таласской области неоднократно принимало меры для передачи музея в государственную собственность.

«В ходе рабочего визита в регион министр Азамат Жаманкулов встретился с представителями органов местного самоуправления и провел переговоры о передаче музея», — говорится в сообщении.

Музей был открыт в 1959 году в селе Орловка Ленинпольского района (ныне село Ак-Добо Бакай-Атинского района) в одном из помещений молочной фермы. Он богат экспонатами, в том числе артефактами, найденными при археологических раскопках. Помимо работ Теодора Герцена и его сына, также представлены работы художников из 15 республик бывшего Советского Союза. Позже экспозиция переехала в старое здание школы. Нынешнее здание музея построено в 1989-м.