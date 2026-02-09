В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов

В Таласской области выявлены нарушения при возведении нового торгового центра и гостиницы. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, инспекторы регионального управления Госархстройконтроля провели внеплановые проверки объектов на улице Турдалиева, 183а.

Фото Минстроя

На стройплощадке не соблюдались требования безопасности, а также зафиксированы нарушения технических регламентов. По итогам проверки на компанию «Алтын Казык Курулуш Кей Джи» составлен протокол. Строителям назначен штраф в 200 тысяч сомов.

Министерство сообщает, что рейдовые проверки продолжаются по всей стране. Цель — усилить контроль качества строительства и обеспечить соблюдение обязательных норм со стороны застройщиков.