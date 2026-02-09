18:21
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов

В Таласской области выявлены нарушения при возведении нового торгового центра и гостиницы. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, инспекторы регионального управления Госархстройконтроля провели внеплановые проверки объектов на улице Турдалиева, 183а.

Минстроя
Фото Минстроя

На стройплощадке не соблюдались требования безопасности, а также зафиксированы нарушения технических регламентов. По итогам проверки на компанию «Алтын Казык Курулуш Кей Джи» составлен протокол. Строителям назначен штраф в 200 тысяч сомов.

Министерство сообщает, что рейдовые проверки продолжаются по всей стране. Цель — усилить контроль качества строительства и обеспечить соблюдение обязательных норм со стороны застройщиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361231/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Опыт самообеспечения Минстроя применят в других ведомствах? Ответ кабмина
В Чуйской области разработан проект по благоустройству территории музея «Бурана»
В парламенте Минстрой заподозрили в сговоре со стройкомпаниями
Депутат: Самообеспечение Минстроя может привести к монополии и коррупции
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
За нарушение норм Минстрой наложил штрафы на 140 миллионов сомов
В Кызыл-Кие на стройке семиэтажного дома выявили грубые нарушения
Минстрой: В настоящее время по Кыргызстану возводят 668 объектов
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
18:04
В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нар...
17:58
«Мне пофиг на твое мнение»: в Бишкеке водитель Corvette поругался с милицией
17:48
В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора
17:44
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
17:40
В КР стартовала предвыборная агитация по повторным выборам депутатов в 13 округе