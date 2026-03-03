В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на 738 тысяч сомов

В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на сумму более 738 тысяч сомов. Об этом сообщает служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре.

По ее данным, в производстве Айтматовского районного отдела службы судебных исполнителей Таласской области находилось исполнительное производство в отношении должника Б.С. о взыскании алиментов в пользу взыскательницы Н.К. на содержание несовершеннолетних детей в размере 50 процентов дохода.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность по алиментам в 738 тысяч 171 сом полностью взыскана и перечислена Н.К.