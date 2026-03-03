21:23
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на 738 тысяч сомов

В Таласской области взыскана задолженность по алиментам на сумму более 738 тысяч сомов. Об этом сообщает служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре.

По ее данным, в производстве Айтматовского районного отдела службы судебных исполнителей Таласской области находилось исполнительное производство в отношении должника Б.С. о взыскании алиментов в пользу взыскательницы Н.К. на содержание несовершеннолетних детей в размере 50 процентов дохода.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность по алиментам в 738 тысяч 171 сом полностью взыскана и перечислена Н.К.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364319/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокате взыскали более 585 тысяч сомов алиментов, накопленных за пять лет
В Кыргызстане 1,2 тысячи плательщиков алиментов не исполняют свои обязательства
В Таласе ломбард вернул гражданам незаконно изъятое недвижимое имущество
С жителя Ошской области взыскали алименты на полмиллиона сомов
В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам
Таласу выделят более 1 миллиарда сомов на ремонт дорог и покупку электробусов
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане
Более 60 тысяч исполнительных производств по алиментам зарегистрировали в 2025-м
Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
21:21
Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированные медицинские учреждения Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированны...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 марта: дожди, переходящие в снег
20:45
ЦИК проверяет информацию о наличии судимости у депутата ЖК Бекмурзы Эргешова
20:42
СМИ выяснили размер зарплаты учительниц вероятных сыновей Путина и Кабаевой
20:24
Минстрой выявил в Бишкеке ряд объектов, не зарегистрированных в реестре