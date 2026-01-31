10:39
Общество

Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр

В Таласе появится современный развлекательный центр «Баластан». С ходом строительства ознакомился первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызстана в области Максат Байжигитов.

По данным полпредства, в заведении предусмотрены инновационные музеи, лабиринты, боулинг, кинотеатры, а также центры, направленные на интеллектуальное и творческое развитие детей.

Одним из особых направлений проекта является установка пяти-шести роботов, оснащенных искусственным интеллектом. В настоящее время по этому направлению ведутся переговоры с китайской стороной. В перспективе роботы будут оказывать услуги в качестве гидов на кыргызском языке.

В настоящее время, несмотря на зиму, к работам привлечены 115 человек. Строительство осуществляется государственным предприятием «Кыргызкурулуш».

По словам Максата Байжигитова, все крупные строительные проекты, реализуемые в Таласской области, полностью завершат ко Дню независимости страны, 31 августа. В 2026 году его будут отмечать в Таласской области на республиканском уровне.

Новый центр расположен по адресу: город Талас, улица Шамбетова, № 70. Общая площадь 17 тысяч квадратных метров. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента  в Таласской области Эрмата Жумаева и поддержан главой государства Садыром Жапаровым.
