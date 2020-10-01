Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 октября днем без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 11 часов 43 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (1-7-я улицы). Подробнее
У кого намечается той
Азамат Арапбаев
Родился 1 октября 1970 года в Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Памятные даты
Международный день пожилых людей
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.
Сейчас в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050-му число таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20 процентов мирового населения. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
Международный день музыки
Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября начиная с 1975-го, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.
Всемирный день вегетарианства
Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977-м и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом.
Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.
Вегетарианство — это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения.
Люди, которые меняли мир
Родился хирург Мамбет Мамакеев
Родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш. Хирург и общественный деятель, член Национальной академии наук КР, доктор медицинских наук, профессор.
Является основоположником кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатором создания Национального хирургического центра КР — головного республиканского научного лечебно-учебного комплекса.
В 2004-м Мамбету Мамакееву присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Батыры» — «Герой Кыргызской Республики». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, Жогорку Кенеша двух созывов.
Родился финансист Усен Набитаев
Родился 1 октября 1929 года в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Заслуженный экономист Киргизской ССР.
Первый профессиональный национальный кадр в банковской сфере, стоявший у истоков создания всей банковской системы Кыргызской Республики.
Умер в 2010-м.
Родился актер Борис Суслов
Родился 1 октября 1930 года.
Весной 1949-го, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».
1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.
Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.
С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но так и не присвоили.
Умер 14 мая 2016-го.
Родился скульптор Виктор Шестопал
Родился 1 октября 1936 года в Петропавловске Казахской ССР. Мастер станковой и монументальной скульптуры, народный художник Кыргызстана.
Мастер полвека отдал служению «молчаливой музе» и вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как «шестидесятник», монументалист, мастер станковой скульптуры, приверженец реалистического направления в скульптуре.
С 1970-го — член Союза художников СССР.
Работает в области станковой и монументальной скульптуры.
Создал тематические композиции, цикл портретов современников, произведения монументального искусства. Им создана целая галерея портретов замечательных людей Кыргызстана.
В монументальной скульптуре творческой удачей художника являются памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в Токмаке, и памятник Александру Пушкину возле Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.
Родился актер Александр Балбекин
1973-2009 — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Надежды Крупской.
Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый современник».
Умер 4 января 2015-го.
Куда сходить
Культура
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- Gallery M приглашает на выставку.