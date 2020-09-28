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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе кафе проводили массовые мероприятия. Начато досудебное производство

В Караколе оштрафовали три кафе за проведение массовых мероприятий в нарушение санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, оштрафованы кафе «Барскан», «Тору-Айгыр» и «Хан-Тенгри». Проверяющим пришлось приостановить торжества, с организаторами мероприятий провели разъяснительные работы. В отношении нарушителей санитарных норм составили протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях.

Материалы по выявленным фактам зарегистрированы в ЕРПП, начаты досудебные производства по статье 127 «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках.

В рамках досудебного производства сотрудники дознания проводят проверку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166685/
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