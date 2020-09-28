В Бишкеке выявили 60 граждан, занимающихся попрошайничеством на дорогах

Сотрудники Патрульной службы милиции Бишкека за три дня выявили 60 граждан, занимающихся попрошайничеством на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, водители обращаются в милицию с просьбами принять меры против граждан, занимающихся попрошайничеством. Они препятствуют движению на основных центральных улицах, создавая пробки, а в некоторых случаях водители, пытаясь объехать их, попадают в ДТП.

«С 25 по 27 сентября сотрудники УПСМ выявили 60 граждан, занимающихся попрошайничеством на рынке «Кудайберген», на территории Аламединского рынка и в окрестностях Западного автовокзала, а также посреди центральных улиц. Они все были доставлены в районные УВД столицы», — проинформировали в ведомстве.