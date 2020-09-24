Бывшего премьер-министра Сапара Исакова перевели в колонию № 27 в селе Молдовановка. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

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По его словам, ранее бывший глава кабмина отбывал наказание в ИК № 8 в селе Петровка. Основания перевода юристам неизвестны.

«О том, что Сапара Исакова перевели в другую колонию, стало известно сегодня. В ГСИН на мою устную просьбу разъяснить причины этапа не стали отвечать. Я оставил заявление. В колонию № 27 мне не удалось попасть, поскольку нет справки о сдаче ПЦР-теста. Известно, что Сапар Исаков сейчас на карантине, он пробудет там 10 дней», — сообщил Бакытбек Автандил уулу.

Напомним, Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15.