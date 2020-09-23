Более 20 тысяч чиновников сдали «Кыргызтест»

На сегодня свыше 20 тысяч государственных и муниципальных служащих сдали тест на знание кыргызского языка. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
По его словам, вопрос развития государственного языка — одно из приоритетных направлений деятельности правительства.
Глава кабмина отметил, что по закону госслужащие обязаны владеть государственным языком на должном уровне.
Кубатбек Боронов заметил, что в настоящее время в целях создания благоприятных условий для изучения госязыка государственными служащими функционирует веб-портал «Тил-тест».