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Общество

Оружие, контрабанда. Что еще за восемь месяцев изъяли пограничники

За восемь месяцев задержаны 240 нарушителей государственной границы, а также более 40 нарушителей пограничного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что с января по август пограничники задержали и изъяли четыре единицы оружия и более 80 боеприпасов к ним. Во время несения службы военнослужащие также обнаружили схрон с оружием.

«За восемь месяцев пресечен провоз контрабандных грузов на сумму более 40 миллионов сомов. Госграницу через КПП с января по август 2020 года пересекли более 5 миллионов 390 тысяч человек и более 501 тысячи единиц автотранспортных средств. С неисправными документами задержаны 1 тысяча 82 человека. На КПП «Чон-Капка-автодорожный» при выезде из Кыргызстана были задержаны двое граждан Казахстана с неисправными документами. При досмотре у этих граждан обнаружено более 3 миллионов сомов, происхождение которых они не смогли объяснить», — сообщили в ГПС.

В ведомстве также проинформировали, что на кыргызско-узбекском участке госграницы пограничники Баткенского пограничного отряда в ущелье Кызыл-Кыяк задержали кыргызстанца, который пытался незаконно вне пункта пропуска вывезти из Кыргызстана в Узбекистан более 13 тонн цемента, при этом в ходе задержания оказал сопротивление пограничному наряду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165660/
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