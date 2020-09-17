12:49
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Общество

Активисты вновь подняли проблему таяния ледников. Продвигают народный закон

Фото 24.kg. Активисты вновь поднимают проблему таяния ледников в Кыргызстане

Активисты вновь поднимают проблему таяния ледников в Кыргызстане. Методом народной законодательной инициативы они продвигают закон о ледниках и уверяют, что он не окажет негативное влияние на развитие экономики страны. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель инициативой группы «Барсбек» Калия Молдогазиева.

Читайте по теме
В парламенте Кыргызстана намерены законодательно защитить ледники

По ее словам, законопроект о ледниках предложили еще в 2013 году. Депутаты приняли его в трех чтениях, но бывший президент не подписал, аргументируя тем, что его принятие может негативно отразиться на доходной части бюджета.

«Раньше говорили, что если страна примет закон о ледниках, то это негативно отразится на развитии экономики. Но в Аргентине этого не произошло. Там удалось предотвратить разрушение ледников и сохранить запасы воды на долгие годы. Наш экономист отметил, что принятие закона окажет незначительный эффект на инвестиционный климат», — сказала она.

Юрист Кабылжан Мамажанов подчеркнул, что от принятия закона ожидается лишь положительный эффект. «После введения реестра ледников информации о них станет больше. Правительству необходимо предусмотреть перечень работ, которые будут разрешены на ледниках и расписать штрафы за нарушение закона», — сказал юрист.

Отметим, что в Кыргызстане на сегодня существует 9 тысяч 939 ледников. Примерно 67 месторождений находятся под ними — это способствует антропогенному таянию ледников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165463/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Пресс-конференция
Направлено возражение к закону о внесении изменений в законодательные акты
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике»
Лишение права на справедливость превратит Кыргызстан в неблагонадежного партнера
Внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»
Внесены изменения в Закон «О библиотечном деле»
Ратифицирован Протокол об​ охране образцов к​ Евразийской патентной конвенции
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
12:27
Важное одной строкой про партию «Мекеним Кыргызстан» Важное одной строкой про партию «Мекеним Кыргызстан»
12:22
Активисты вновь подняли проблему таяния ледников. Продвигают народный закон
12:16
В патрульной милиции рассказали подробности аварии с участием маршрутки
12:14
Арендаторы бизнес-центра Vefa выйдут на митинг в Бишкеке
12:00
Выборы-2020. Всего 652 женщины будут бороться за депутатские мандаты