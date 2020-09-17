Активисты вновь подняли проблему таяния ледников. Продвигают народный закон

Активисты вновь поднимают проблему таяния ледников в Кыргызстане. Методом народной законодательной инициативы они продвигают закон о ледниках и уверяют, что он не окажет негативное влияние на развитие экономики страны. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель инициативой группы «Барсбек» Калия Молдогазиева.

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По ее словам, законопроект о ледниках предложили еще в 2013 году. Депутаты приняли его в трех чтениях, но бывший президент не подписал, аргументируя тем, что его принятие может негативно отразиться на доходной части бюджета.

«Раньше говорили, что если страна примет закон о ледниках, то это негативно отразится на развитии экономики. Но в Аргентине этого не произошло. Там удалось предотвратить разрушение ледников и сохранить запасы воды на долгие годы. Наш экономист отметил, что принятие закона окажет незначительный эффект на инвестиционный климат», — сказала она.

Юрист Кабылжан Мамажанов подчеркнул, что от принятия закона ожидается лишь положительный эффект. «После введения реестра ледников информации о них станет больше. Правительству необходимо предусмотреть перечень работ, которые будут разрешены на ледниках и расписать штрафы за нарушение закона», — сказал юрист.

Отметим, что в Кыргызстане на сегодня существует 9 тысяч 939 ледников. Примерно 67 месторождений находятся под ними — это способствует антропогенному таянию ледников.