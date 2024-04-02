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Общество

Всемирный банк выделил $52,4 миллиона на восстановление ландшафтов Кыргызстана

Министерство финансов и Всемирный банк подписали соглашение о финансировании по проекту «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане» на общую сумму $52,4 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, со стороны КР соглашение подписал министр финансов Алмаз Бакетаев, со стороны Всемирного банка — региональный директор в Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

«Проект будет направлен на эффективный и устойчивый мониторинг селей и ледников с целью снижения их краткосрочного и долгосрочного воздействия на источники к существованию и истощению земель», — говорится в сообщении.

Выделенные средства позволят снизить воздействие изменения климата на стихийные бедствия, сократить экономические потери от селевых и паводковых процессов и повысить устойчивость уязвимых сообществ, а также будут защищены более 9,5 тысячи дворов, 2 тысячи 754 домохозяйства, 7 тысяч 828 гектаров сельхозугодий и множество социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290521/
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