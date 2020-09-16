В Кыргызстане можно бесплатно записаться на курсы Coursera

Объявлен конкурс на бесплатную программу онлайн-обучения (курсы) на Coursera. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

По его данным, ПВТ запускает проект при содействии Государственного комитета информационных технологий и связи КР и поддержке ПРООН в рамках проекта «Цифровые навыки и возможности для трудовой занятости молодежи в условиях цифровой экономики». К участию приглашают временно неработающих людей, студентов, работников государственных органов укрепить или освоить навыки, получить знания от лучших преподавателей и повысить свою конкурентоспособность для последующего поиска работы.

Инициатива проводится в рамках сотрудничества ПВТ КР с ведущей мировой онлайн-платформой высшего образования Coursera, включающей курсы от Stanford, Yale, Princeton и предоставляющей доступ к более 4,2 тысячи курсов от топовых университетов и компаний мирового уровня, а также бесплатные профессиональные сертификаты по их окончании.

«Участники программы могут записываться на неограниченное количество курсов на английском и русском языках, исходя из своих интересов, потребностей и темпа. Программа нацелена на тех, кто столкнулся с сокращением штатов, испытывает сложности в поиске работы или желает перепрофилироваться для выхода в новую отрасль, учитывая последние события, связанные с пандемией коронавируса. Также всем госорганам предоставляется возможность пройти курсы (а их 5 тысяч) по разным направлениям», — подчеркнули в Парке высоких технологий.

Желающие могут заполнить короткую форму. Регистрация на программу заканчивается 31 октября 2020 года. Бесплатная программа обучения действует до 31 декабря 2020 года. Количество мест ограничено до 50 тысяч участников.

«Coursera — это площадка, которая предоставляет доступ к бесплатным онлайн-курсам по различным направлениям. Стоит отметить, что здесь можно пройти несколько программ. Это очень хорошая возможность для каждого гражданина страны реализовать себя в любой сфере, а также повысить свои цифровые навыки», — заключили в Парке высоких технологий.