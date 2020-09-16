В Кара-Кече не могут расчистить дорогу после схода оползня. Построят новую

После изучения местности на автодороге Дыйкан — Кара-Кече в Нарынской области, где сошел оползень, комиссия решила, что участок невозможно расчистить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

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По ее данным, на участке построят объездную дорогу. Срок строительства одной полосы — 10-12 дней.

Работа уже начата 16 сентября.

Напомним, оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал дорогу на этом участке. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объем сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.