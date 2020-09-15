В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано два случая заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, оба случая зарегистрировали в Баткенской области.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны два медработника. Из домашней изоляции — девять.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 174 медиков, выздоровели 2 тысячи 710.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.