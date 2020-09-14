Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов в Кыргызстане

Миссия наблюдателей от СНГ с 14 сентября приступила к мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в исполнительном комитете СНГ.

По его данным, в рамках наблюдения за парламентскими выборами состоялась встреча представителей штаба миссии с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Наблюдатели от СНГ отметили, что их основная задача — оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

Работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Кыргызстана, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.