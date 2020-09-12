Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 416 тысяч 612. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 28 миллионов 481 тысяча 413 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 443 тысячи 703), Индии (4 миллиона 659 тысяч 984), Бразилии (4 миллиона 282 тысячи 164), России (1 миллион 48 тысяч 257), Перу (710 тысяч 67), Колумбии (702 тысячи 88), Мексике (658 тысяч 299), Южной Африке (646 тысячи 398) и Испании (566 тысяч 326).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 19,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 294 тысячи 680 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 912 тысяч 356. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 99 человек. В том числе в США скончались 192 тысячи 979 человек, Бразилии — 130 тысяч 396, Индии — 77 тысяч 472, Мексике — 70 тысяч 183 и Великобритании — 41 тысяча 703.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 828 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 729, Узбекистане — 46 тысяч 160, Таджикистане — 8 тысяч 977.