Выборы-2020. Кто может стать наблюдателем и что для этого нужно

В Кыргызстане 4 октября пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. В борьбу за места в парламенте вступили 16 политических партий. На избирательных участках процесс будут отслеживать местные и международные наблюдатели.
24.kg рассказывает, как стать наблюдателем на выборах.
Кто может стать наблюдателем на избирательном участке?
Есть три категории наблюдателей: международные, общественные и от партии.
Наблюдателем на участке может стать любой гражданин, которому исполнилось 18 лет.
Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо обратиться в некоммерческую организацию, которая занимается выборами. Вас зарегистрируют и направят в Центризбирком или территориальную участковую комиссию, а оттуда на участки для наблюдения за ходом выборов.
Как должен быть экипирован наблюдатель?
Выборы-2020 проходят во время пандемии коронавируса. COVID-19 внес свои коррективы в работу участковых избирательных комиссий и наблюдателей. На участках все должны находиться в масках и респираторах. На входе в УИК установят санитайзеры, ответственные сотрудники будут измерять температуру. Избирателям бесплатно выдадут маски и перчатки. Наблюдателям средства защиты должны предоставить партии или общественные организации.
Какие документы нужны наблюдателю?
Наблюдателем может быть только гражданин Кыргызстана, соответственно, необходимо предъявить паспорт. Кроме того, наблюдателем не имеет права быть человек с судимостью. Наличие или отсутствие таковой проверяется на месте — в ЦИК, ТИК или УИК через систему «Тундук».
Наблюдатель получит зарплату?
Общественному наблюдателю ничего не платят. Он идет на участок на добровольных началах. Международным и наблюдателям от партий работу может оплатить организация.
Какие права и обязанности есть у наблюдателя на участке?
Общественный наблюдатель должен соблюдать закон Кыргызстана. Он имеет право отслеживать формирование состава избирательной комиссии любого уровня, мониторить составление списка и учет избирателей, следить за информационным обеспечением хода выборов. Наблюдатель должен ознакомиться с перечнем голосующих, фиксировать заявления, обращения о голосовании вне положенного помещения. Он может находиться на участке в любое время суток, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения.
Может ли избирательная комиссия отозвать наблюдателя?
Избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя, если он нарушил конституционный закон. Общественная организация должна получить аккредитацию в Центризбиркоме. Далее ЦИК подает список нижестоящим комиссиям и тех, кто будет направлять общественных наблюдателей.