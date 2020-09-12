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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кто может стать наблюдателем и что для этого нужно

В Кыргызстане 4 октября пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. В борьбу за места в парламенте вступили 16 политических партий. На избирательных участках процесс будут отслеживать местные и международные наблюдатели.

24.kg рассказывает, как стать наблюдателем на выборах.

1

Кто может стать наблюдателем на избирательном участке?

Есть три категории наблюдателей: международные, общественные и от партии.

Наблюдателем на участке может стать любой гражданин, которому исполнилось 18 лет.

Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо обратиться в некоммерческую организацию, которая занимается выборами. Вас зарегистрируют и направят в Центризбирком или территориальную участковую комиссию, а оттуда на участки для наблюдения за ходом выборов.

2

Как должен быть экипирован наблюдатель? 

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Выборы-2020 проходят во время пандемии коронавируса. COVID-19 внес свои коррективы в работу участковых избирательных комиссий и наблюдателей. На участках все должны находиться в масках и респираторах. На входе в УИК установят санитайзеры, ответственные сотрудники будут измерять температуру. Избирателям бесплатно выдадут маски и перчатки. Наблюдателям средства защиты должны предоставить партии или общественные организации.

3

Какие документы нужны наблюдателю?

Наблюдателем может быть только гражданин Кыргызстана, соответственно, необходимо предъявить паспорт. Кроме того, наблюдателем не имеет права быть человек с судимостью. Наличие или отсутствие таковой проверяется на месте — в ЦИК, ТИК или УИК через систему «Тундук».

4

Наблюдатель получит зарплату?

Общественному наблюдателю ничего не платят. Он идет на участок на добровольных началах. Международным и наблюдателям от партий работу может оплатить организация.  

5

Какие права и обязанности есть у наблюдателя на участке?

Общественный наблюдатель должен соблюдать закон Кыргызстана. Он имеет право отслеживать формирование состава избирательной комиссии любого уровня, мониторить составление списка и учет избирателей, следить за информационным обеспечением хода выборов. Наблюдатель должен ознакомиться с перечнем голосующих, фиксировать заявления, обращения о голосовании вне положенного помещения. Он может находиться на участке в любое время суток, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения.

6

Может ли избирательная комиссия отозвать наблюдателя? 

Избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя, если он нарушил конституционный закон. Общественная организация должна получить аккредитацию в Центризбиркоме. Далее ЦИК подает список нижестоящим комиссиям и тех, кто будет направлять общественных наблюдателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164876/
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