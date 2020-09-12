Выборы-2020. Кто может стать наблюдателем и что для этого нужно

В Кыргызстане 4 октября пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. В борьбу за места в парламенте вступили 16 политических партий. На избирательных участках процесс будут отслеживать местные и международные наблюдатели.

24.kg рассказывает, как стать наблюдателем на выборах.

1 Кто может стать наблюдателем на избирательном участке? Есть три категории наблюдателей: международные, общественные и от партии. Наблюдателем на участке может стать любой гражданин, которому исполнилось 18 лет. Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо обратиться в некоммерческую организацию, которая занимается выборами. Вас зарегистрируют и направят в Центризбирком или территориальную участковую комиссию, а оттуда на участки для наблюдения за ходом выборов.

2 Как должен быть экипирован наблюдатель? Читайте по теме Выборы-2020. Как провести кампанию, чтобы не попасть в правовой вакуум Выборы-2020 проходят во время пандемии коронавируса. COVID-19 внес свои коррективы в работу участковых избирательных комиссий и наблюдателей. На участках все должны находиться в масках и респираторах. На входе в УИК установят санитайзеры, ответственные сотрудники будут измерять температуру. Избирателям бесплатно выдадут маски и перчатки. Наблюдателям средства защиты должны предоставить партии или общественные организации.

3 Какие документы нужны наблюдателю? Наблюдателем может быть только гражданин Кыргызстана, соответственно, необходимо предъявить паспорт. Кроме того, наблюдателем не имеет права быть человек с судимостью. Наличие или отсутствие таковой проверяется на месте — в ЦИК, ТИК или УИК через систему «Тундук».

4 Наблюдатель получит зарплату? Общественному наблюдателю ничего не платят. Он идет на участок на добровольных началах. Международным и наблюдателям от партий работу может оплатить организация.

5 Какие права и обязанности есть у наблюдателя на участке? Общественный наблюдатель должен соблюдать закон Кыргызстана. Он имеет право отслеживать формирование состава избирательной комиссии любого уровня, мониторить составление списка и учет избирателей, следить за информационным обеспечением хода выборов. Наблюдатель должен ознакомиться с перечнем голосующих, фиксировать заявления, обращения о голосовании вне положенного помещения. Он может находиться на участке в любое время суток, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения.