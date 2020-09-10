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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане республиканский штаб заставляет составлять списки силовиков

В Кыргызстане сотрудников силовых структур — Генерального штаба, Погранслужбы, МВД, ГКНБ и ГСИН — заставляют заполнять списки для участия в выборах депутатов парламента. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что военнослужащие и милиционеры заполняют бланк, где указывается адрес избирательного участка, наличие ID-карты и прохождение биометрической регистрации.

«Выяснилось, что соответствующее указание в силовые ведомства пришло из республиканского штаба за подписью вице-премьер-министра Акрама Мадумарова. До 23 сентября правоохранители и военнослужащие должны составить списки избирателей. В их числе солдаты срочной службы, офицеры и члены их семей», — сообщили редакции.

В ЦИК 24.kg сообщили, что силовики составляют список избирателей на законных основаниях. По данным ведомства, военнослужащие и правоохранители подпадают под особую категорию избирателей.

«По закону сведения о лицах, находящихся в стационарных, лечебное-профилактических учреждениях, под стражей в качестве подозреваемых/обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы, военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей, проживающих в воинских частях, составляются руководителем учреждений и передаются в УИК не позднее 12 календарных дней до дня голосования. Это делается для того, чтобы не нарушить права избирателей. Военнослужащий или силовик может отказаться от заполнения бланка», — пояснили в Центризбиркоме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164734/
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