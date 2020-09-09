В КР хотят разрешить мероприятия на открытом воздухе и работу фуд-кортов

Министерство здравоохранения предлагает разрешить проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, а также разрешить кафе и ресторанам увеличить количество посадочных мест с 50 до 100. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, ведомство разработало поправки в постановление правительства «О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики».

«Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий поручил рассмотреть возможность возобновления деятельности точек общественного питания с количеством 100 человек, в том числе расположенных на территории торгово-развлекательных центров (фуд-корты), а также проведения спортивных мероприятий на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что точки общепита должны обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метра. При этом проведение торжеств, поминальных, семейных, памятных и других мероприятий подобного рода остается под запретом.