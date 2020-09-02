3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидин, Дастан, Сейил, Жазыйра);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Кожояр, Горького), отрезки улиц Кызыл-Кийской, Боталиева, переулки Дарханский, Ужгородский, Сааруйский, Измайловский;
- 9.00-17.00 — улица Медерова, 217;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Алты-Бакан, Кербез, Ай-Кочо), «Колмо» (улицы Насыйкат, Республиканская, Ак-Жолтой);
- 9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы), улица Скрябина, 37, 39, 41, 43, 45, Байтика Баатыра, 13, 13б, Абдрахманова, 105/1, 105/2, 105/3, 119, Боконбаева, 63, Усенбаева, 26, переулок Топографический;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Ахунбаева;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 33;
- 11.00-14.00 — 6-й микрорайон, 1-4;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Ала-Тоо, Карасаева, Горького, Матросова, переулки Вишневый, Магнитогорский, Гвардейский;
- 13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-29, Чуй-32, Чуй-34).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Луганская, Каджи-Сайская, Кирова, Чапаева, переулок Школьный, проспект Победы), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Озерное (улицы Фрунзе, Зеленая, Молодежная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-18.00 — село Сокулук (улица Алма-Атинская);
- 8.30-17.00 — Шопоков (улицы Некрасова, Победы, Ново-Ала-Арчинская, Лермонтова, Ала-Арчинская, Дзержинского, Пушкина), села Маловодное (улицы Новая, Красноармейская, Пролетарская), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Лавровых, Советская, Садовая, Почтовая, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Комсомольская, Западная, Новая, Степная, Мира, Широкая), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Восточная, Средняя, Ат-Башинская, Проектная), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Советская, 50 лет Октября, 4, Логвиненко, Заречная), Толос (улица Токтогула), Беловодское (улицы Московская, Комсомольская, Королева, Красноармейская, Садовая, Калинина, Комсомольская), Александровка (улица Восточная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улица Кыдыкеева), Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Маркса), Кировское (улицы Южная, Зеленая, Авизова, Суворова, Котовская), Котовское (улицы Клубничная, Школьная, Котовского);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Шамши (улицы Октябрьская, Советская).