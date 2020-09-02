Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты

В Кыргызстане официально агитация стартует 4 сентября. Но уже сегодня многие кандидаты активно продвигают себя через социальные сети. Желающие стать депутатами Жогорку Кенеша как на подбор — спортсмены, артисты, ведущие и блогеры. Многие из них активизировались в жизни и в соцсетях при режимах ЧС и ЧП.
24.kg изучило, что пишут и как ведут свои страницы в соцсетях кандидаты.
Соцсети — хорошая площадка для продвижения перед выборами в парламент. Практически все страницы кандидатов стали обновляться ежедневно, хотя до этого публикации они делали пассивно — максимум раз в неделю.
Однако кандидат от партии «Бир Бол» Гульнура Торалиева была активна в социальных сетях всегда. Она, как трудолюбивая пчелка, успевает учиться, воспитывать двоих детей, помогать нуждающимся, готовиться к выборам. Обо всем этом кандидат подробно рассказывает в соцсетях. Во время обострения эпидемиологической ситуации в стране Гульнура доставляла в регионы лекарства и медсредства. Она одна из первых, кто заявил в соцсетях о том, что медиков преследуют за то, что им помогают волонтеры.
Ежедневно выходит в прямые эфиры в Facebook и Instagram, где рассказывает о последних политических событиях.
Активен в соцсетях и другой кандидат от «Мекеним Кыргызстан» — Канат Азиз, который ранее защищал интересы семьи Матраимовых в суде по искам к трем СМИ, а сегодня баллотируется в депутаты. В Facebook он публикует видеоролики из спортзала, часто желает своим подписчикам здоровья и благополучия, рассказывает о том, почему люди с проблемным зрением носят затемненные очки, как покупал себе электробайк, комментирует политические новости страны.
Кандидат от партии «Ыйман Нуру» Учкунбек Ташбаев не обновлял свой аккаунт в Instagram почти целый год. Но раньше он публиковал фото еды, кондитерских изделий и своих обедов.
Однако на Facebook он активен. Делится наблюдениями о политической жизни в КР, шутит, делится рецептами блюд и даже записал четырехминутную видеоинструкцию о том, как правильно готовить салат. Судя по его некоторым публикациям, он являлся поклонником недавно скончавшегося экс-муфтия Чубака Жалилова. Он предложил своим подписчикам скинуться и отправить пресс-секретаря мэра столицы в Антарктиду, где нет многодетных семей.
На своей странице член партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев в основном выступает с критикой власти. В одной из публикаций он призвал президента задуматься об отставке, когда за сутки от коронавируса скончались 34 человека. Кандидат также сравнивал правительства Швейцарии и Кыргызстана: возмутился, что в развитой стране кабмином управляют восемь человек, а в КР огромная команда чиновников не смогла справиться с последствиями пандемии.
Член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков практически в каждой своей публикации в Facebook повторяет, что никогда не предаст своих сопартийцев и будет работать для народа.
Молодой политик много пишет о бывших президенте Алмазбеке Атамбаеве и премьер-министре Сапаре Исакове, критикует нынешних чиновников.
Темирлан Султанбеков и сам заразился COVID-19 и переболел, он поделился своим опытом лечения с подписчиками.
как-то заявила, что там много оскорблений и негатива, а «Одноклассники» — добрая соцсеть.
Кандидат от партии «Республика» Алтынай Омурбекова всегда активна в Сети. Регулярно делится новостными ссылками, поздравляет кыргызстанцев со значимыми и профессиональными праздниками.
«Те, кто меня знает, надеюсь, ни на минуту не усомнились во мне, а кто попытался манипулировать этой информацией, оставляю на их совести», — написала Алтынай Омурбекова.
Вице-президент Федерации греко-римской борьбы и кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Ахрор Иминов в основном публикует на своей странице в Facebook спортивные новости. В последнее время все чаще стал размещать видеоинтервью и рассказывать о себе.