Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты

В Кыргызстане официально агитация стартует 4 сентября. Но уже сегодня многие кандидаты активно продвигают себя через социальные сети. Желающие стать депутатами Жогорку Кенеша как на подбор — спортсмены, артисты, ведущие и блогеры. Многие из них активизировались в жизни и в соцсетях при режимах ЧС и ЧП.

24.kg изучило, что пишут и как ведут свои страницы в соцсетях кандидаты.

Соцсети — хорошая площадка для продвижения перед выборами в парламент. Практически все страницы кандидатов стали обновляться ежедневно, хотя до этого публикации они делали пассивно — максимум раз в неделю.

Однако кандидат от партии «Бир Бол» Гульнура Торалиева была активна в социальных сетях всегда. Она, как трудолюбивая пчелка, успевает учиться, воспитывать двоих детей, помогать нуждающимся, готовиться к выборам. Обо всем этом кандидат подробно рассказывает в соцсетях. Во время обострения эпидемиологической ситуации в стране Гульнура доставляла в регионы лекарства и медсредства. Она одна из первых, кто заявил в соцсетях о том, что медиков преследуют за то, что им помогают волонтеры.

В последнее время его лента заполнена лишь предвыборными публикациями о партии, в которой он состоит.

Кандидат от партии «Реформа»тоже активный пользователь соцсетей. Он ведущий программы ночных рейдов с патрульной милицией. Пишет на разные темы, в основном это публикации о коррупции и нарушениях на дорогах.

Ежедневно выходит в прямые эфиры в Facebook и Instagram, где рассказывает о последних политических событиях.

Расследовательница, которая теперь баллотируется от партии «Мекеним Кыргызстан», ограничила функцию комментирования в Instagram. Предположительно, причиной тому послужило то, что практически на все ее посты пользователи реагировали негативно. Здесь в основном она размещает семейные фото и фото со своими друзьями. Журналист, судя по публикациям, дружит с «Мисс Кыргызстан — 2017» и моделью итальянского бренда Emporio Armani Бегимай Карыбековой.

Страницы Эльнуры Алкановой в других соцсетях пестрят новостями о работе фонда «Исмаил Ата», который принадлежит семье Матраимовых.

Активен в соцсетях и другой кандидат от «Мекеним Кыргызстан» — Канат Азиз, который ранее защищал интересы семьи Матраимовых в суде по искам к трем СМИ, а сегодня баллотируется в депутаты. В Facebook он публикует видеоролики из спортзала, часто желает своим подписчикам здоровья и благополучия, рассказывает о том, почему люди с проблемным зрением носят затемненные очки, как покупал себе электробайк, комментирует политические новости страны.

В ленте в Facebook кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен»в последнее время много прямых эфиров из Центризбиркома. Начинающий политик не устает напоминать своим подписчикам и виртуальным друзьям об инциденте, который произошел с партией «Кыргызстан». Помимо этого, он делится подробностями своей волонтерской жизни: Тилек Токтогазиев помогал больницам и простым гражданам в борьбе с коронавирусом. До пандемии он публиковал в основном фотографии из зарубежных поездок и своей агропромышленной деятельности.

Депутат, которая в этот раз тоже баллотируется от «Ата Мекена», активно использует Twitter, Facebook и Instagram. Причем старается взаимодействовать со всеми комментаторами ее публикаций. Она всегда в курсе последних событий в стране и в мире, комментирует новости, вступает в дискуссии со своими подписчиками.

Эльвира Сурабалдиева делится и своими школьными фотографиями.

Во время режима ЧП один из подписчиков-волонтеров попросил Эльвиру Сурбалдиеву перечислить ее месячную зарплату для закупки гумпомощи. Депутат отреагировала на сообщение и пожертвовала деньги.

Кандидат от партии «Ыйман Нуру» Учкунбек Ташбаев не обновлял свой аккаунт в Instagram почти целый год. Но раньше он публиковал фото еды, кондитерских изделий и своих обедов.

Однако на Facebook он активен. Делится наблюдениями о политической жизни в КР, шутит, делится рецептами блюд и даже записал четырехминутную видеоинструкцию о том, как правильно готовить салат. Судя по его некоторым публикациям, он являлся поклонником недавно скончавшегося экс-муфтия Чубака Жалилова. Он предложил своим подписчикам скинуться и отправить пресс-секретаря мэра столицы в Антарктиду, где нет многодетных семей.

Ташбаев также выступал против закона Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией», а недавно предложил своим друзьям два мегаватта свободной мощности электроэнергии для майнинга в Ноокате, по вопросам попросил писать в личные сообщения.

На своей странице член партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев в основном выступает с критикой власти. В одной из публикаций он призвал президента задуматься об отставке, когда за сутки от коронавируса скончались 34 человека. Кандидат также сравнивал правительства Швейцарии и Кыргызстана: возмутился, что в развитой стране кабмином управляют восемь человек, а в КР огромная команда чиновников не смогла справиться с последствиями пандемии.

Активен в соцсетях и экс-депутат парламента от фракции «Онугуу-Прогресс», а сейчас баллотирующийся от «Бутун Кыргызстан» известный коммунист. Он нередко делится фотографиями, которые делает сам.

Член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков практически в каждой своей публикации в Facebook повторяет, что никогда не предаст своих сопартийцев и будет работать для народа.

По его словам, он с детства увлекается фото. В конце июня Исхак Масалиев опубликовал несколько своих работ. Снимки природы сделаны на сотовый телефон Huawei, отметил нардеп. Политик комментирует и актуальные новости страны. После отставки премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева он написал, что на должности главы кабмина хочет видеть человека с собственным мнением и желанием изменить жизнь страны, а не послушного управленца.

Молодой политик много пишет о бывших президенте Алмазбеке Атамбаеве и премьер-министре Сапаре Исакове, критикует нынешних чиновников.

Темирлан Султанбеков и сам заразился COVID-19 и переболел, он поделился своим опытом лечения с подписчиками.



Евгения Строкова, кандидат от партии «Биримдик», практически все свободное время проводить в Facebook. Хотя как-то заявила, что там много оскорблений и негатива, а «Одноклассники» — добрая соцсеть.

Ее профиль в «ОК» закрыт, депутат не принимает в друзья посторонних людей, последняя активность зафиксирована 24 августа. В Facebоok она почти ничего не пишет, только делится публикациями с официальной страницы президента, новостными ссылками и рецептами блюд. Иногда публикует фотографии с отдыха, а также вид из своего окна в микрорайоне «Тунгуч».

Кандидат от партии «Республика» Алтынай Омурбекова всегда активна в Сети. Регулярно делится новостными ссылками, поздравляет кыргызстанцев со значимыми и профессиональными праздниками.

Недавно написала о том, как ее допрашивали по поводу гуманитарной помощи из Китая.

«Те, кто меня знает, надеюсь, ни на минуту не усомнились во мне, а кто попытался манипулировать этой информацией, оставляю на их совести», — написала Алтынай Омурбекова.

После ухода с должности вице-премьер-министра она опубликовала пост с благодарностью всем за плодотворное сотрудничество и теплые слова поддержки.

Вице-президент Федерации греко-римской борьбы и кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Ахрор Иминов в основном публикует на своей странице в Facebook спортивные новости. В последнее время все чаще стал размещать видеоинтервью и рассказывать о себе.

Кандидат также делится семейными фотографиями, в частности публикует снимки детей.