Выборы-2020. Депутаты Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров отказались от участия

Депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров не будут баллотироваться. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Их не включили в окончательный список кандидатов в депутаты.
Ранее в социальной сети Facebook разместили фото, где политики сидят рядом с руководством партии «Мекеним Кыргызстан». Пресс-служба политобъединения написала, что 12 августа партия провела внеочередное заседание политсовета. На фотографии за столом сидели члены партии, а также Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров.
Теперь же в «Мекеним Кыргызстан» утверждают, что депутаты не входят в политсовет партии и даже не являются ее членами.
Напомним, ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, а до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.