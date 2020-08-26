Выборы-2020. Депутаты Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров отказались от участия

Депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров не будут баллотироваться. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Их не включили в окончательный список кандидатов в депутаты.

Ранее в социальной сети Facebook разместили фото, где политики сидят рядом с руководством партии «Мекеним Кыргызстан». Пресс-служба политобъединения написала, что 12 августа партия провела внеочередное заседание политсовета. На фотографии за столом сидели члены партии, а также Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров.

Теперь же в «Мекеним Кыргызстан» утверждают, что депутаты не входят в политсовет партии и даже не являются ее членами.

Фото партии «Мекеним Кыргызстан». Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров (слева) на заседании политсовета

Напомним, ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, а до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.