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Общество

Минздрав намерен сократить сроки обучения в ординатуре до 1 года

Министерство здравоохранения намерено сократить сроки обучения в ординатуре до одного года. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в республике, а также с острой необходимостью обеспечения кадрами — врачами-инфекционистами, пульмонологами, реаниматологами, эпидемиологами, вирусологами назрела необходимость сокращения сроков подготовки до одного года», — говорится в справке-обосновании.

Как пояснили 24.kg в Минздраве, сокращение сроков коснется около десяти специальностей: судебно-медицинской экспертизы, патанатомии, спортивной медицины, радиологии, лучевой диагностики, скорой медицинской помощи, семейной медицины, мануальной терапии, физиотерапии, фтизиатрии.

Два года ординатуры останется для терапии, хирургии, акушерства-гинекологии. Три года придется учиться ординаторам двух специальностей — кардио- и нейрохирургии.

«Это поручение вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, чтобы мы быстрее подготовили. Врачей не хватает. Как постановление выйдет, определим перечень специальностей, отработаем сроки приказом Минздрава», — отметили в ведомстве.

В действующей редакции прописаны отдельные специальности с конкретным сроком обучения (от одного года до четырех лет). Проектом постановления предлагается не указывать время, а прописать о том, что сроки подготовки в ординатуре устанавливаются уполномоченным госорганом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163316/
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