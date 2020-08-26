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Общество

Капитальный ремонт поликлиники в Баткене завершили на 65 процентов

Капитальный ремонт старого здания поликлиники в городе Баткене, рассчитанной на 90 мест, закончили на 65 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, на сегодня завершили демонтажные работы внутри здания и кровлю на 100 процентов, грунтовку и шпаклевку стен — на 90, установили 95 процентов дверей, канализация — 95, ремонт полов — 70, сантехника — 90, электромонтажные работы — 80 процентов. Декоративные работы по фасаду здания завершили на 40 процентов. На объекте работают 35 человек.

Отметим, что сметная стоимость объекта составляет 17 миллионов 900 тысяч сомов, из них из республиканского бюджета — 2 миллиона, за счет «Фонда социального партнерства по развитию регионов» — 15,9 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163314/
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