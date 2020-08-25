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Общество

Мэрия напомнила владельцам рекламных щитов о продлении аренды

У 58 компаний истек срок договоров аренды на земельные участки под рекламные конструкции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, по правилам землепользования арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключения договора аренды на новый срок.

«Письменных обращений в адрес муниципалитета о пролонгации договоров от 58 компаний до сих пор не поступило», — отметили в муниципалитете.

Мэрия предлагает компаниям выполнить все обязательства в течение пяти дней. Иначе рекламные объекты будут демонтированы.

«Демонтаж незаконного объекта производится без компенсации возможного материального и морального ущерба, с последующим взысканием затрат, понесенных по демонтажу», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163273/
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