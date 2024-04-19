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Общество

С южной стороны рынка «Мадина» сносят точки общепита

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил процесс сноса точек общепита с южной стороны рынка «Мадина». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, объекты выступили на муниципальную территорию. Их демонтируют добровольно.

«До 26 марта освободили 186 квадратных метров муниципальной земли, работы по сносу продолжаются», — отметили в мэрии.

Градоначальник поручил ускорить демонтаж, так как на этой территории будут тротуары и реконструкция дороги.

Перед акимом Свердловского района поставлена задача благоустроить прилегающую территорию. «Бишкексвету» поручено в срочном порядке провести анализ по линиям электропроводов и привести в соответствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292074/
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