На пляже пансионата «Золотые пески» сносят незаконные павильоны

На территории парко-пляжной зоны озера Иссык-Куль в селе Бостери и пансионата «Золотые пески» принудительно демонтируются незаконные объекты облегченного типа. Об этом сообщили в Госстрое.

Отмечается, что работа проводится региональным управлением ведомства для исполнения указа президента за № 131 от 26 апреля 2022 года «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль».

Ранее в Госстрое сообщали, что региональное управление проводит работу по выявлению незаконно установленных пирсов и причальных сооружений.