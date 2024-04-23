10:32
USD 88.91
EUR 94.75
RUB 0.95
Общество

На пляже пансионата «Золотые пески» сносят незаконные павильоны

На территории парко-пляжной зоны озера Иссык-Куль в селе Бостери и пансионата «Золотые пески» принудительно демонтируются незаконные объекты облегченного типа. Об этом сообщили в Госстрое.

Отмечается, что работа проводится региональным управлением ведомства для исполнения указа президента за № 131 от 26 апреля 2022 года «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль».

Ранее в Госстрое сообщали, что региональное управление проводит работу по выявлению незаконно установленных пирсов и причальных сооружений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292306/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
С южной стороны рынка «Мадина» сносят точки общепита
Убийство в Бостери. Четверо обвиняемых признаны виновными и получили сроки
В Кыргызстане начнут демонтировать объекты вдоль республиканских дорог
В Оше расширяют и реконструируют улицу
В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47
Возле рынка «Мадина» в Бишкеке убирают кафе, столовую и навесы
В мэрии рассказали, что будет на месте кафе «Арзу» и «Тайм Аут»
Кафе «Арзу» и «Тайм Аут» в центре Бишкека решили снести и начали демонтаж
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
В столице Казахстана демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву
Популярные новости
Все 32&nbsp;маршрута движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Блокировка TikTok. Кыргызстанцы стали активнее искать в&nbsp;интернете VPN Блокировка TikTok. Кыргызстанцы стали активнее искать в интернете VPN
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
23 апреля, вторник
10:22
В Кыргызстане за сутки произошло девять пожаров В Кыргызстане за сутки произошло девять пожаров
10:21
В доме малютки Бишкека умер младенец. Прокуратура завела уголовное дело
10:03
В Джалал-Абаде тоже сошел сель. Затопило 42 дома
10:01
В Таласской области сошел сель
10:00
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию