В Кыргызстане начнут демонтировать объекты вдоль республиканских дорог

В 2023 году по Кыргызстану выявили около 2 тысяч объектов, построенных с нарушениями на придорожной полосе, им выписали почти 500 тысяч сомов. Об этом сообщила на брифинге начальник управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Гулсада Ибраимова.

По ее словам, упорядочить такие объекты у Минтранса не получается, так как долгое время земли придорожной полосы находились на балансе местных самоуправлений. Они их передали частникам, которые построили магазины, СТО и других объекты вдоль дорог.

«Нарушители отделались штрафом и продолжили работать. С просьбой передать участки придорожных полос на наш баланс мы обратились в Генеральную прокуратуру, службу земельного надзора и кабинет министров. В январе в Кодексе о правонарушениях внесли новую статью «Демонтаж». Разработано положение о сносе объектов дорожного сервиса. По второму кругу начали наказывать нарушителей придорожной полосы. Скоро начнем демонтаж объектов», — сказала Гулсада Ибраимова.

Она добавила, что размер придорожной полосы проектируемой автомобильной дороги общего пользования устанавливается в зависимости от ее категории.