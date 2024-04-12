11:59
USD 89.12
EUR 95.72
RUB 0.95
Общество

В Кыргызстане начнут демонтировать объекты вдоль республиканских дорог

В 2023 году по Кыргызстану выявили около 2 тысяч объектов, построенных с нарушениями на придорожной полосе, им выписали почти 500 тысяч сомов. Об этом сообщила на брифинге начальник управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Гулсада Ибраимова.

По ее словам, упорядочить такие объекты у Минтранса не получается, так как долгое время земли придорожной полосы находились на балансе местных самоуправлений. Они их передали частникам, которые построили магазины, СТО и других объекты вдоль дорог.

«Нарушители отделались штрафом и продолжили работать. С просьбой передать участки придорожных полос на наш баланс мы обратились в Генеральную прокуратуру, службу земельного надзора и кабинет министров. В январе в Кодексе о правонарушениях внесли новую статью «Демонтаж». Разработано положение о сносе объектов дорожного сервиса. По второму кругу начали наказывать нарушителей придорожной полосы. Скоро начнем демонтаж объектов», — сказала Гулсада Ибраимова.

Она добавила, что размер придорожной полосы проектируемой автомобильной дороги общего пользования устанавливается в зависимости от ее категории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291363/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Здание швейного цеха пошло под снос в Кызыл-Аскере по решению суда
В Оше расширяют и реконструируют улицу
В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47
Возле рынка «Мадина» в Бишкеке убирают кафе, столовую и навесы
В мэрии рассказали, что будет на месте кафе «Арзу» и «Тайм Аут»
Кафе «Арзу» и «Тайм Аут» в центре Бишкека решили снести и начали демонтаж
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
В столице Казахстана демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву
В Кадамджайском районе демонтировали памятник Ленину
В Бишкеке демонтируют пристройку «Империи пиццы» в ТРЦ «Ала-Арча»
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег
Здание швейного цеха пошло под снос в&nbsp;Кызыл-Аскере по&nbsp;решению суда Здание швейного цеха пошло под снос в Кызыл-Аскере по решению суда
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
12 апреля, пятница
11:46
Изнасилование детей. Кого могут осудить пожизненно? Изнасилование детей. Кого могут осудить пожизненно?
11:22
Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч
11:20
В Кыргызстане начнут демонтировать объекты вдоль республиканских дорог
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
10:54
Роза Отунбаева проведет переговоры с лидерами «Талибана» в Кабуле