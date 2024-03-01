В мэрии рассказали, что будет на месте кафе «Арзу» и «Тайм Аут»

На месте снесенных кафе «Арзу» и «Тайм Аут» ничего не будет строиться. Об этом журналистам рассказал вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров.

По его словам, демонтаж ведется с целью восстановления малой арены стадиона, который находится за сносимыми объектами. Работу начнут в этом году.

Азамат Кадыров добавил, что владельцы кафе пошли на сотрудничество с мэрией, взамен им выделяют другие земельные участки.

Добавим, что столичный муниципалитет внес в БГК вопрос о передаче малой спортарены стадиона «Спартак» в муниципальную собственность. Но документ еще не рассматривали.