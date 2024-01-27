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Общество

В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало работу по демонтажу искусственных неровностей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с начала года демонтировано более 12 штук метровых и трехметровых «лежачих полицейских».

Работы идут в жилом массиве «Калыс-Ордо» на пересечение 11-й и 109-й улицы.

Отмечается, что демонтаж завершен:

  • на улице Матыева напротив дома № 260/1;
  • на пересечении улиц Л.Толстого и Ибраимова;
  • на пересечении улиц Матыева/Таджикской;
  • на пересечении улиц Л.Толстого/7 Апреля;
  • на пересечении улиц Жантошова/Б.Баатыра;
  • на пересечении улиц Каралаева/Жетикашкаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285214/
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