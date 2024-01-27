В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало работу по демонтажу искусственных неровностей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, с начала года демонтировано более 12 штук метровых и трехметровых «лежачих полицейских».
Работы идут в жилом массиве «Калыс-Ордо» на пересечение 11-й и 109-й улицы.
Отмечается, что демонтаж завершен:
- на улице Матыева напротив дома № 260/1;
- на пересечении улиц Л.Толстого и Ибраимова;
- на пересечении улиц Матыева/Таджикской;
- на пересечении улиц Л.Толстого/7 Апреля;
- на пересечении улиц Жантошова/Б.Баатыра;
- на пересечении улиц Каралаева/Жетикашкаева.