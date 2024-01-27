В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало работу по демонтажу искусственных неровностей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с начала года демонтировано более 12 штук метровых и трехметровых «лежачих полицейских».

Работы идут в жилом массиве «Калыс-Ордо» на пересечение 11-й и 109-й улицы.

Отмечается, что демонтаж завершен: