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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ГКНБ просят начать проверку нарушений партией «Кыргызстан»

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова направила заявление председателю ГКНБ Орозбеку Опумбаеву с просьбой начать досудебное производство по фактам нарушений со стороны партии «Кыргызстан».

«24 августа 2020 года со стороны сотрудников ЦИК были допущены грубейшие нарушения законодательства при принятии документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан». Документы были приняты в нарушение статьи 61 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» по истечении установленного законом срока. Документы были приняты от лица, не имеющего законных полномочий для представления интересов партии. В журнале регистрации были допущены исправления и факт подачи документов не подтвержден подписью представителя партии. Тем самым действия сотрудников ЦИК рассматриваются нами как служебный подлог (статья 329 Уголовного кодекса КР), то есть «внесение должностным лицом либо государственным служащим или служащим муниципальной службы, не являющимся должностным лицом, в официальный документ заведомо ложных сведений, а равно внесение в официальный документ исправлений, искажающих его действительное содержание», — говорится в заявлении Клары Сооронкуловой.

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Она считает, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый.

Клара Сооронкулова также просит главу ГКНБ установить личности сотрудников и членов ЦИК, причастных к совершению противоправных действий.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163230/
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