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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Певец Мирбек Атабеков не будет баллотироваться в парламент

Певец Мирбек Атабеков не намерен участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

Со слов певца, его нет в списках ни в одной из партий.

«Я не интересуюсь политикой и в будущем не вижу себя политиком. Об этом я говорил с самого начала и остался при своей позиции. Спасибо людям, которые обсуждают это, значит, они хотят меня видеть в парламенте. Однако должен вас разочаровать, потому что этого не будет. Ранее меня пригласили на выступление как певца, как автора гимна. Эта песня не новая, мы ее исполняли и на предыдущих выборах. Каждый сделает свой выбор сам», — сказал Мирбек Атабеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163186/
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