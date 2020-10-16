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Общество

Певец Мирбек Атабеков попросил прощения у Сооронбая Жээнбекова

Певец Мирбек Атабеков попросил прощения у экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Артист отмечает, что на митинге поддался эмоциям.

«Уважаемые друзья! После произошедших событий до сегодняшнего дня со стороны власти не было гонений и угроз в мою сторону. Хочу обратиться к Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову: мы извиняемся за то, что поддались эмоциям в те дни. Есть хадисы о том, что мусульмане не должны обижать и обижаться друг на друга. Благодарим вас за то, что пошли на решительные шаги в такой сложный период для единства и спокойствия народа. Спасибо за ваше терпение», — говорит он.

Мирбек Атабеков подчеркивает, что не состоит ни в одной партии.

Отметим, что Мирбек Атабеков вместе с женой участвовал в митинге 5 октября, затем 6 октября присоединился к группе молодежи, требующей люстрации. На акции протеста певец заявил, что человек, который предал друга, предаст и страну. Его слова вызвали возмущение у поклонников, певца обвиняли в регионализме, некоторые подписчики объясняли Мирбеку Атабекову, что в политике и государственной службе нет понятия «друг» и перед законом все равны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169647/
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