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Агент 024

Чеченская певица перепела произведение Мирбека Атабекова «Мурас»

Заслуженная артистка Чечни Алина Супронова выпустила кавер-версию известной песни Мирбека Атабекова «Мурас». Ролик певица опубликовала на YouTube.

«Не враждуйте никогда! Кто помнит традиции и чтит их, тот живет. С этой песней меня познакомил мой уважаемый слушатель Анвар Бектенов. Спасибо Мирбеку Атабекову за шикарную песню», — говорится в описании к видео.

Ролик просмотрели уже около 30 тысяч зрителей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157174/
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