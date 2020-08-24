Водители маршруток пожаловались на проверки во время санитарного перерыва

Водитель маршрутки пожаловался на необоснованные остановки сотрудниками УОБДД. Об этом 24.kg сообщил водитель одного из маршрутных такси Эсен Дооталиев.

По его словам, сотрудники дорожной инспекции задерживают водителей маршрутных такси без причины, ссылаясь на санитарный перерыв. «В 11.00, говорят, остановиться. Это же не повозка, чтобы остановиться, где попало. Поэтому, когда время чуть за одиннадцать, сразу останавливают и грозят штрафами. Говорят, что оштрафуют водителя, фирму-перевозчика. Меня также остановили. Я объяснил ситуацию. Они мне сказали оставить 200 сомов, и после чего я смогу ехать. Я отдал и уехал», — рассказал Эсен Дооталиев.

Также он отправил редакции видеоролик, на котором сотрудники УОБДД преследуют маршрутное такси № 218 и останавливают его. Пассажиры, сидящие в салоне микроавтобуса, возмущаются и просят довезти их до пункта назначения. Некоторые покидают салон авто. Водитель оправдывается тем, что везет пассажиров по заказу.

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«Если бы люди заказали, то не стали покидать салон транспорта», — комментирует, предположительно, инспектор, снимающий происходящее.При этом в пресс-службе УОБДД рассказали, что инцидент произошел 22 августа примерно в 11.30. «Водителя указанного маршрутного такси остановили во время санитарного перерыва. Выяснилось, что он вез пассажиров по заказу. С ним провели профилактическую беседу по соблюдению санитарных норм и отпустили», — пояснили в ведомстве.