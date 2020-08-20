Мэрия Бишкека вводит послабления: как теперь будут работать общепит и транспорт

Общественный транспорт в Бишкеке теперь работает в выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом сохранен режим работы с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 23.00. С 11.00 до 14.00 — санитарный перерыв для мойки, чистки и дезинфекции транспорта.

Кроме того, с 20 августа продлевается работа некоторых хозяйствующих субъектов. Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания теперь работают с 7.00 до 00.00. Службам доставки еды и навынос при строгом соблюдении санитарных норм разрешается работать без ограничения во времени.

Торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов, супермаркеты, работают также ежедневно с 7.00 до полуночи.

Сняты временные ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей, разрешена деятельность точек проката велосипедов.

При этом деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы, кальянные, кинотеатры, интернет-клубы, компьютерные заведения и другие), детских игровых площадок и развлекательных центров все еще под запретом.

В мэрии отметили, что вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории столицы, и обязательны для всех независимо от форм собственности.