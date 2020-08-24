В Бишкеке в рамках «Безопасного города» устанавливают камеры видеонаблюдения

В Бишкеке на пересечении улиц Алыкулова и Ахунбаева в рамках реализации второго этапа проектов «Безопасный город» и «Умный город» устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связей.

Уточняется, второй этап проекта «Безопасный город» охватывает всю территорию страны — два города республиканского значения, 15 городов областного и районного, 73 населенных пункта. В рамках реализации проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек.