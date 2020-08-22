В Бишкеке рабочие обнаружили бомбу

В Бишкеке на улице Мурманской рабочие обнаружили бомбу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что взрывное устройство нашли сегодня утром.

В УВД Ленинского района подтвердили эту информацию. По данным ведомства, звонок на пульт 102 поступил примерно в 9.30. Звонившие сообщили, что на улице Мурманской обнаружен черный полиэтиленовый пакет с предметом, похожим на самодельную бомбу.

«Установлено, что гражданин Т.М. и его коллега К.К. возле забора, среди бетонных конструкций по улице Мурманской нашли черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники ГКНБ взорвали самодельную бомбу на месте. Во время осмотра места происшествия были найдены силиконовый бак, картон с мелкими камнями на дне, электропровода коричневого, желтого и синего цветов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление оружия» УК КР», — сообщили редакции.