Депутата Аиду Касымалиеву обвинили в давлении на учителей. В «Биримдик» отрицают

Житель Узгенского района Нуркан Осмоналиев обратился к председателю партии «Биримдик» с жалобой на вице-спикера и члена политорганизации Аиду Касымалиеву. Видеообращение он опубликовал в Facebook.

По его словам, кандидат в депутаты седьмого созыва оказывает давление на учителей и директоров школ за то, что те недостаточно, по ее мнению, хорошо занимаются агитацией.

По словам мужчины, Аида Касымалиева звонила его супруге — директору школы имени Ботобекова Рахат Камбардиновой и пригрозила: как только закончится съезд, она приедет и лично поговорит с преподавателями. «Сейчас рассматриваем вопрос о вас, подготовьте к моему приезду список преподавателей», — цитирует мужчина депутатку.

Он отметил, что после разговора с парламентарием у его супруги поднялось давление и они обратились в больницу.

Нуркан Осмоналиев также разместил скриншоты сообщения, которые Аида Касымалиева якобы присылала его супруге.

В штабе партии «Биримдик» только сегодня прокомментировали ситуацию, несмотря на то что видеообращение и скриншоты опубликованы еще 18 августа.

В политорганизации считают, что в словах их кандидатки нет угроз. «Совершенно правильно, что депутат говорит о недопустимости использования служебного положения для предвыборной агитации в пользу любой партии. Аида Касымалиева как народная избранница всегда была открытой, доступной и находилась на постоянной связи с работниками не только школ, но и других социальных объектов, особенно, в регионах», — прокомментировали в штабе.

В партии считают, что конфликт раздувается оппонентами намеренно.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.