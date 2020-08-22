Выборы-2020. Партии не торопятся сдавать в ЦИК документы

22 партии из 44 провели в положенные сроки свои съезды. До 18.00 24 августа они должны представить в ЦИК утвержденные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и справки из банка о внесении залога в размере 5 миллионов сомов.

В Центризбиркоме 24.kg отметили, что еще ни одна политическая организация, а время подачи стартовало 20 августа, не сдала положенные для регистрации документы. В ведомстве добавили, что списки с фамилиями, именами, краткой биографией с указанием, кто от какой партии идет в ЖК, будут опубликованы на портале talapker.kg после 24 августа.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября и заканчивается 3 октября. В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.